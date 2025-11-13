RB-Leihspieler Nedeljkovic unter Druck

Bei RB Leipzig kämpft Kosta Nedeljkovic um Einsatzzeiten und damit Verbunden um seine Zukunft. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 19-Jährige, der verletzt sechs Wochen ausgefallen war: „Ich bin nicht der Typ, der sich auf der Bank einrichtet. Ich spreche jeden Tag mit dem Trainer. Ich weiß, dass er mir vertraut. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Monaten meine Chance bekomme.“ Die Sachsen besitzen eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro für den Rechtsverteidiger, dessen Stammverein Aston Villa ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der vergangenen Rückserie war Nedeljkovic bei Leipzig und überzeugte die Verantwortlichen mit seinen Auftritten für eine erneute Leihe. In dieser Saison kommt er – auch verletzungsbedingt – nicht in die Spur. Ridle Baku (27) ist unter Ole Werner gesetzt. Will Nedeljkovic bei RB bleiben, benötigt er Einsätze. Dafür muss er mittelfristig an Baku vorbeikommen.