Karl-Vergleiche mit Messi | Reals klare Vinicius-Entscheidung

Wird Karl so gut wie Messi?

„Seit meiner Kindheit ist ganz klar Lionel Messi mein Idol“, verriet Lennart Karl kürzlich in einem Interview, „leider habe ich noch nicht gegen ihn gespielt.“ Der Shootingstar des FC Bayern begeistert trotz seines jungen Alters im Trikot des FC Bayern, auch seine erstmalige Reise zur deutschen U21-Nationalmannschaft lief äußerst erfolgreich. Nun erhält der 17-Jährige ein großes Lob von einem Weltmeister von 1990, der Karl sogar schon mit dessen Vorbild vergleicht.

Im Interview mit ‚Sport1‘ sagt Olaf Thon: „Durch seine Spielweise kann man ihn mit Lionel Messi vergleichen. Ob er diesem großen Idol dann mal nacheifern kann, wird sich zeigen. Aber die Ansätze sind da.“ Für Thon bringe Karl nicht nur das Potenzial mit, „um bei den Bayern Stammspieler zu werden, sondern auch in der Nationalmannschaft“. Ob Bayerns Offensiv-Juwel den großen Vorschusslorbeeren gerecht werden kann?

Reals klarer „Vinicius-Plan“

Um die Zukunft von Superstar Vinicius Junior wird derzeit wild spekuliert. Aufgrund des 2027 auslaufenden Vertrags und des schwierigen Verhältnisses zu Trainer Xabi Alonso reißen die Gerüchte um einen Abgang des Flügelstürmers von Real Madrid nicht ab. Es wurde sogar berichtet, die Real-Bosse hätten sich bereits dazu entschieden, den 25-Jährigen wegen seiner zahlreichen Eskapaden und seiner hohen Gehaltsforderungen bei einer Vertragsverlängerung im Sommer zu verkaufen.

Laut der spanischen Digitalzeitung ‚Ok Diario‘ schließen die Königlichen eine Verlängerung aber noch nicht aus. Real wolle Vinicius halten und arbeite weiter an der Verlängerung, der Brasilianer werde immer noch als Schlüsselspieler für die Zukunft angesehen. Allerdings habe man in Madrid einen klaren „Vinicius-Plan“ entworfen: Entweder der Exzentriker setzt vor dem Sommer die Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier oder er wird nach dieser Saison verkauft. Denn für Präsident Florentino Pérez kommt ein ablösefreier Wechsel 2027 definitiv nicht infrage.