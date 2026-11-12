BVB: Nächster Rückschlag für Kaba

Bei Mussa Kaba von Borussia Dortmund gibt es mal wieder schlechte Nachrichten. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass sich der 17-jährige Nachwuchsspieler der Schwarz-Gelben eine Bänderverletzung in der Schulter zuzog. Mit einer Rückkehr auf den Platz wird in diesem Jahr nicht mehr gerechnet, heißt es.

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Sportlicher Leiter der U23, Ingo Preuß, äußerte sich gegenüber der Lokalzeitung wie folgt: „Bei Mussa Kaba werden wir nichts überstürzen. Es wird noch mehrere Wochen dauern.“ Für den 1,96 Meter großen Mittelfeldspieler ist es der nächste Rückschlag. Seit Sommer 2025 verpasste das intern hoch gerankte Talent aufgrund verschiedener Verletzungen fast 40 Pflichtspiele.