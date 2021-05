Atléticos Plan mit Meistermacher Suárez

Atlético Madrid liegt Luis Suárez zu Füßen. „Ein großartiger Spieler, ein großartiger Mensch und ein großartiger Torschütze“, jubelte Klubpräsident Énrique Cerézo nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft durch ein 2:1 gegen Real Valladolid beim TV-Sender ‚Movistar‘. In der 67. Spielminute hatte sein Stürmerstar den Siegtreffer erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit 21 Ligatoren trägt Suárez einen enormen Anteil an Atléticos erstem Titelgewinn seit sieben Jahren. Wie lange er bei den Rojiblancos bleiben will, kann der Uruguayer nun praktisch selbst entscheiden. Cerézo: „Eine Verlängerung soll es geben. Es hängt nur von ihm ab, ob er weitermachen will oder nicht.“ Stand jetzt läuft das Arbeitspapier im nächsten Jahr aus.

Tränenreiches Liebesbekenntnis

Atlético war zur Stelle, als Suárez im vergangenen Sommer beim FC Barcelona vom Hof gejagt wurde. Unter Tränen schilderte der 34-Jährige nach dem Titelgewinn: „Barcelona hat mich nicht mehr geschätzt. Atlético hat mir seine Türen geöffnet, um mir eine Chance zu geben. Ich werde diesem Verein immer dankbar sein, dass er mir vertraut hat.“

Bleibt eine längere Zusammenarbeit wider Erwarten aus, liegt angeblich ein Plan B namens Lautaro Martínez in der Schublade. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ist der 23-jährige Argentinier nach wie vor ein Thema bei den Madrilenen. Dies könnte sich allerdings bald erledigt haben, denn Lautaro soll kurz vor einer Verlängerung bei Inter Mailand stehen.