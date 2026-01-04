Düsseldorf holt sich Celar-Absage

Die Queens Park Rangers wollen Zan Celar (26) offenbar nicht vorzeitig zurücknehmen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich Fortuna Düsseldorf in den vergangenen Wochen vergeblich nach der Möglichkeit erkundigt, die eigentlich bis zum Sommer vereinbarte Leihe des Stürmers schon im Winter zu beenden. Stattdessen muss sich der Zweitligist selbst nach einem neuen Abnehmer für den Slowenen umsehen.

Mit großen Erwartungen schlug Celar vor einem halben Jahr im Rheinland auf, konnte diese aber bislang nicht erfüllen. Null Torbeteiligungen nach zehn Einsätzen sprechen Bände. Nach aktuellem Stand der Dinge scheint ausgeschlossen, dass Düsseldorf den 17-fachen Nationalspieler im Anschluss an die Saison per 2,5-Millionen-Kaufoption festverpflichtet.