FC Bayern: Boateng-Rückkehr wackelt

von Aaron Schlütter - Quelle: tz
Nach deutlichen Fanprotesten deutet sich beim FC Bayern eine Wende um die geplante Rückkehr von Jérôme Boateng an. Laut der ‚tz‘ wägt man an der Säbener Straße derzeit ab, die Hospitanz abzusagen, weil sowohl der Klub als auch der Ex-Profi „nicht mit derart heftigen Reaktionen gerechnet“ hatten. In München habe man gar den Eindruck gewonnen, Boateng sei nicht mehr interessiert.

Vor rund zwei Wochen hatte der frühere Innenverteidger angekündigt, eine Hospitanz unter Vincent Kompany zu absolvieren, worauf heftige Kritik aus der Fanszene sowie aus den Medien folgte. Dabei geht es in erster Linie darum, dass Boateng wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin gerichtlich verwarnt wurde. Als vorbestraft gilt er jedoch nicht.

