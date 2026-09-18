Der FC Bayern versucht, die Belastung von Luis Díaz bestmöglich zu steuern. Wie der kolumbianische Nationaltrainer Néstor Lorenzo auf der Pressekonferenz zur Verkündung seines Aufgebots bekanntgab, hat sich der Verband mit dem deutschen Rekordmeister darauf geeinigt, den Flügelstürmer für die anstehende Länderspielpause nicht zu berücksichtigen.

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🎥"Hay que darle rodaje a los jugadores, hay jugadores que tienen mucho talento" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴

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„Wir haben vereinbart, dass er sich ausruhen soll“, sagte Lorenzo über Díaz und fügte hinzu: „Man berücksichtigt das Alter, die biologischen Prozesse und die jeweilige Position. In manchen Fällen, wie bei Luis Díaz, mit dem ich gesprochen und dem ich gesagt habe, dass ich ihn müde sehe, dass er nicht mehr seine gewohnte Sprintgeschwindigkeit hat, haben wir entschieden, dass er eine Pause braucht, weil er über 60 Länderspiele absolviert hat. Das ermöglicht es uns, junge Talente zu entdecken.“

Díaz bestritt in der vergangenen Spielzeit 51 Pflichtspiele für die Bayern und kam 15 Mal für die kolumbianische Nationalmannschaft zum Einsatz. Die körperlichen Nachwirkungen der Dauerbelastung machen dem 29-Jährigen in dieser Saison spürbar zu schaffen: In bisher sechs Pflichtspielen erzielte der Kolumbianer lediglich ein Tor und blieb noch ohne Vorlage.