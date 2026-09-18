Menü Suche
Kommentar
Internationale Freundschaftsspiele

Bayern ergreift Díaz-Maßnahme

Luis Díaz hat in dieser Saison mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Der FC Bayern ergreift daher eine wichtige Maßnahme.

von Daniel del Federico
1 min.
Luis Díaz im Dress des FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern versucht, die Belastung von Luis Díaz bestmöglich zu steuern. Wie der kolumbianische Nationaltrainer Néstor Lorenzo auf der Pressekonferenz zur Verkündung seines Aufgebots bekanntgab, hat sich der Verband mit dem deutschen Rekordmeister darauf geeinigt, den Flügelstürmer für die anstehende Länderspielpause nicht zu berücksichtigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben vereinbart, dass er sich ausruhen soll“, sagte Lorenzo über Díaz und fügte hinzu: „Man berücksichtigt das Alter, die biologischen Prozesse und die jeweilige Position. In manchen Fällen, wie bei Luis Díaz, mit dem ich gesprochen und dem ich gesagt habe, dass ich ihn müde sehe, dass er nicht mehr seine gewohnte Sprintgeschwindigkeit hat, haben wir entschieden, dass er eine Pause braucht, weil er über 60 Länderspiele absolviert hat. Das ermöglicht es uns, junge Talente zu entdecken.“

Díaz bestritt in der vergangenen Spielzeit 51 Pflichtspiele für die Bayern und kam 15 Mal für die kolumbianische Nationalmannschaft zum Einsatz. Die körperlichen Nachwirkungen der Dauerbelastung machen dem 29-Jährigen in dieser Saison spürbar zu schaffen: In bisher sechs Pflichtspielen erzielte der Kolumbianer lediglich ein Tor und blieb noch ohne Vorlage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Internationale Freundschaftsspiele
Kolumbien
FC Bayern
Luis Díaz

Weitere Infos

Internationale Freundschaftsspiele Internationale Freundschaftsspiele
Kolumbien Flag Kolumbien
FC Bayern Logo FC Bayern München
Luis Díaz Luis Díaz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert