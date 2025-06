Werder: Bittencourt-Entscheidung gefallen

Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt wird auch in der nächsten Saison für den SV Werder Bremen auflaufen. „Wir planen auch für das kommende Jahr mit Leo. Das ist mit Horst Steffen so besprochen“, erklärt Sportchef Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘. Bittencourts Vertrag endet 2026, sodass die Bremer eigentlich in diesem Sommer letztmalig eine Ablöse für den 31-Jährigen kassieren könnten.

Fritz begründet den Entschluss mit Bittencourts wichtiger Rolle im Mannschaftsgefüge: „Leo hat es in der vergangenen Saison gut gemacht. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Gruppe. Mit seiner Erfahrung ist er gerade für die jüngeren Spieler ein wertvoller und verlässlicher Ansprechpartner.“