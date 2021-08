Hertha bot vergeblich um Ghezzal

Hertha BSC verpasst die Verpflichtung von Rachid Ghezzal (29). Nach FT-Informationen hatte der algerische Außenstürmer von Leicester City das Interesse der Berliner geweckt, entschied sich aber für einen Transfer in die Süper Lig zu Besiktas.

Schon in der vergangenen Saison lief Ghezzal leihweise für die Adler auf und blühte am Bosporus mit acht Toren und 19 Vorlagen auf. Mit einem Angebot in Höhe von drei Millionen Euro plus einer Million an möglichen Boni sticht Besiktas nicht nur die Alte Dame, sondern auch Ligakonkurrent Galatasaray sowie Al Hilal aus Saudi Arabien aus.