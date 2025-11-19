Tendenz Abschied? Nächster Klub kontaktiert Adeyemi

Borussia Dortmund droht spätestens im kommenden Sommer ein Abgang von Karim Adeyemi. Vor einigen Tagen gab es bereits erste Berichte, dass der 23-Jährige seine Zukunft nicht mehr an der Strobelallee sieht, nun legt die ‚Bild‘ nach. Demzufolge ist aus dem Spielerlager zu hören, dass eine Vertragsverlängerung beim BVB in weite Ferne gerückt ist und ein Abschied präferiert werde.

Laut dem Boulevardblatt deutet vieles darauf hin, dass die Schwarz-Gelben ihre langfristige Zukunft ohne den Offensivspieler planen müssen. Immerhin ein bisschen Hoffnung gibt es noch für die Fans: Adeyemi sei noch nicht mit einem endgültigen Entschluss bei den Verantwortlichen vorstellig geworden.

Italien statt England?

An Verehrern mangelt es dem Linksfuß nicht. In der Premier League bemüht sich Manchester United um Adeyemi, der FC Arsenal verfolgt die Situation ebenfalls. Doch auch in der Serie A ist man auf den Nationalspieler aufmerksam geworden. Der ‚Bild‘ zufolge hat Inter Mailand Adeyemi-Berater Jorge Mendes kontaktiert. Die Nerazzurri verfolgen die Situation und erwägen mögliche Szenarien für den Sommer. Ob der Waffen-Skandal das Interesse der Klubs beeinträchtigt, ist noch nicht überliefert.

In Dortmund läuft der Vertrag des Ex-Salzburgers nur noch bis 2027, weshalb die Verantwortlichen das Arbeitspapier ausdehnen möchten. Eine Verlängerung kommt für Adeyemi aber wenn überhaupt nur mit Ausstiegsklausel infrage. Der BVB lehnt einen solchen Passus eigentlich grundsätzlich ab, soll in diesem Fall aber ab einer Summe von 80 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Eine ähnliche Summe würde sich der Verein auch erhoffen, sollte Adeyemi nicht verlängern.