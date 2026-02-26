Vier Barça-Kandidaten für den Sturm: Wird es Marmoush?

Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona im Sommer? Der Vertrag des inzwischen 37-jährigen Polen läuft aus, die Zeichen stehen derzeit auf Abschied. Die Katalanen bereiten sich auf einen Lewy-Abgang vor und haben einige Namen für das potenzielle Erbe ins Auge gefasst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Wunschlösung

Schon seit Monaten ist das Interesse an Julián Alvarez (26) von La Liga-Konkurrent Atlético Madrid verbrieft. Der Argentinier ist der Wunschkandidat in Barcelona, eine Verpflichtung erweist sich jedoch als äußerst kompliziert. Jüngst bekräftigten die Madrilenen ihren klaren Standpunkt, den Leistungsträger nicht abgeben zu wollen.

Atlético hält alle Zügel in der Hand und fordert Berichten zufolge bis zu 200 Millionen Euro. Alvarez ist noch langfristig bis 2030 gebunden, die aktuelle Tendenz geht dahin, dass der Weltmeister bei den Rojiblancos sogar einen neuen Vertrag unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die neue Spur

Eine Alternative könnte Omar Marmoush (27) sein, der vor etwas mehr als einem Jahr für 75 Millionen von Eintracht Frankfurt zu Manchester City wechselte. Dort ist der Ägypter allerdings keine Stammkraft und steht im Schatten von Erling Haaland (25). Kehrt Marmoush den Skyblues also bald schon wieder den Rücken?

Die spanische ‚Sport‘ berichtet, dass der in der Offensive variabel einsetzbare Rechtsfuß bei Barça als möglicher Lewandowski-Ersatz auf der Liste steht. Die Verantwortlichen um Trainer Hansi Flick sollen Marmoush sehr schätzen und der Ansicht sein, dass er perfekt zum Spielstil passe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Kostengünstig wäre auch der Ex-SGE-Star nicht, günstiger als Alvarez aber allemal. In Barcelona ist man laut der ‚Sport‘ zuversichtlich, dass Marmoush im Sommer auf den Markt kommt und womöglich für einen geringeren Betrag als Citys Einkaufspreis zu haben wäre. Sein Arbeitspapier läuft bis 2029.

Der Schnäppchen-Deal

Dusan Vlahovic wäre aufgrund seines auslaufenden Kontrakts bei Juventus Turin nach aktuellem Stand ablösefrei. Der serbische Torjäger, der den Bianconeri seit Dezember wegen einer Adduktorenverletzung fehlt, wird ebenfalls schon länger mit Barça in Verbindung gebracht. Kontakt zu Vlahovics Umfeld soll man bereits häufiger aufgenommen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das unbeschriebene Blatt

Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass Barça letztlich keinen der großen Namen an Bord holt und sich für einen Transfer eines noch jüngeren, unbekannteren Stürmers entscheidet. Karl Etta Eyong (22) vom abstiegsbedrohten spanischen Erstligisten UD Levante wäre ein solcher.

Mitte Februar lehnte der Kameruner einen 30-Millionen-Wechsel nach Russland zu ZSKA Moskau ab, stattdessen soll nach der laufenden Saison der nächste Schritt in einer europäischen Topliga erfolgen – möglicherweise ja bei Barça.