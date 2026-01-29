58 Millionen: Palace findet Mateta-Nachfolger
Jörgen Strand Larsen steht vor einem ligainternen Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zu Crystal Palace. Wie Ben Jacobs berichtet, haben sich die beiden Premier League-Klubs mündlich auf eine Ablöse in Höhe von umgerechnet bis zu 58 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt. Auch Leeds United war bis zuletzt an dem 25-jährigen Mittelstürmer interessiert, wollte jedoch nicht über die Schmerzgrenze von 46 Millionen Euro hinaus mitbieten.
Bei Palace soll Strand Larsen dem Vernehmen nach den bevorstehenden Abgang von Jean-Philippe Mateta (28) auffangen. Der ehemalige Bundesligastürmer liebäugelt mit einem Wechsel zu Nottingham Forest. Die Tricky Trees befinden sich bereits in Verhandlungen mit dem Glasner-Klub.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden