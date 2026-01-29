Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

58 Millionen: Palace findet Mateta-Nachfolger

von Martin Schmitz - Quelle: Ben Jacobs
1 min.
Jörger Strand Larsen steht vor dem Abgang bei den Wolverhampton Wanderers @Maxppp

Jörgen Strand Larsen steht vor einem ligainternen Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zu Crystal Palace. Wie Ben Jacobs berichtet, haben sich die beiden Premier League-Klubs mündlich auf eine Ablöse in Höhe von umgerechnet bis zu 58 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt. Auch Leeds United war bis zuletzt an dem 25-jährigen Mittelstürmer interessiert, wollte jedoch nicht über die Schmerzgrenze von 46 Millionen Euro hinaus mitbieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Palace soll Strand Larsen dem Vernehmen nach den bevorstehenden Abgang von Jean-Philippe Mateta (28) auffangen. Der ehemalige Bundesligastürmer liebäugelt mit einem Wechsel zu Nottingham Forest. Die Tricky Trees befinden sich bereits in Verhandlungen mit dem Glasner-Klub.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Wanderers
Crystal Palace
Jörgen Larsen

Weitere Infos

Premier League Premier League
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Jörgen Larsen Jörgen Larsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert