58 Millionen: Palace findet Mateta-Nachfolger

Jörgen Strand Larsen steht vor einem ligainternen Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zu Crystal Palace. Wie Ben Jacobs berichtet, haben sich die beiden Premier League-Klubs mündlich auf eine Ablöse in Höhe von umgerechnet bis zu 58 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt. Auch Leeds United war bis zuletzt an dem 25-jährigen Mittelstürmer interessiert, wollte jedoch nicht über die Schmerzgrenze von 46 Millionen Euro hinaus mitbieten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Palace soll Strand Larsen dem Vernehmen nach den bevorstehenden Abgang von Jean-Philippe Mateta (28) auffangen. Der ehemalige Bundesligastürmer liebäugelt mit einem Wechsel zu Nottingham Forest. Die Tricky Trees befinden sich bereits in Verhandlungen mit dem Glasner-Klub.