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Offiziell Süper Lig

39 Millionen: Fenerbahce holt Greenwood

von Lukas Weinstock - Quelle: fenerbahce.org
Mason Greenwood im Trikot von OM @Maxppp

Mason Greendwood wagt ein neues Abenteuer in der Süper Lig. Von Olympique Marseille wechselt der torgefährliche Rechtsaußen zu Fenerbahce. Nach Angaben von Fener wird die Ablöse von 39 Millionen Euro in drei Jahren abbezahlt.

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Greenwood unterschreibt in Istanbul einen Vierjahresvertrag. Dabei wird der Engländer fürstlich entlohnt. Dem Vernehmen nach verdient der 24-Jährige künftig zehn Millionen Euro pro Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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