RB: Raum hat hohe Ausstiegsklausel

Sollte David Raum RB Leipzig im Sommer verlassen wollen, wären den Sachsen die Hände gebunden. Denn ‚Sky‘ berichtet, dass der 27-Jährige in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel besitzt, die fernab der 50 Millionen Euro liegt. RB will demnach aber dennoch unbedingt mit dem Linksverteidiger weiterplanen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Raums Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis 2027. In dieser Spielzeit kommt der deutsche Nationalspieler wie so viele seiner Kollegen nicht immer an sein Leistungsmaximum. Nach 20 Ligaspielen steht er momentan bei einem Tor und vier Vorlagen. Schon mehrfach hatte Raum in der Vergangenheit betont, dass sein Traum die Premier League ist.