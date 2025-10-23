Zeichen auf Verlängerung: Adeyemi-Berater in Dortmund

Am vergangenen Dienstag bekam Karim Adeyemi seine wohlverdiente Auszeit, den Sieg gegen den FC Kopenhagen (4:2) bewerkstelligten andere. Am kommenden Samstag (18:30 Uhr) wird es in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln wieder auf den Offensivstar ankommen. Und offenbar kann der BVB noch lange auf den dynamischen Angreifer setzen.

Wie ‚Sky‘ berichtet, gehen beide Parteien gerade in Sachen Vertragsverlängerung große Schritte aufeinander zu. Demnach war Adeyemi-Berater Jorge Mendes vor „zwei bis drei Wochen“ in Dortmund, um vor Ort mit Sebastian Kehl über das neue Arbeitspapier zu verhandeln.

Die beiden Funktionäre pflegen ein ausgezeichnetes Verhältnis. Dies soll sich auch auf die Chancen der Schwarz-Gelben auf eine Vertragsverlängerung auswirken. Laut dem Pay-TV-Sender stehen diese „sehr, sehr gut“.

Grund für Wechselgedanken hat der Nationalspieler ohnehin nicht. Adeyemi ist der große Profiteur des Trainerwechsels Anfang Februar hin zu Niko Kovac. Entsprechend soll der 23-Jährige klar signalisiert haben, in Dortmund bleiben zu wollen.