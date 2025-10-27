FC Bayern: Karl-Verlängerung schon beschlossen?

Lennart Karl (17) ist aktuell in aller Munde. Der Youngster scheint beim FC Bayern perfekt in die Supertalent-Fußstapfen von Jamal Musiala (22) zu treten. Hinter den Kulissen hat der Rekordmeister offenbar längst für die Zukunft vorgesorgt.

Es ist allgemein bekannt, dass sich Karls Ausbildungskontrakt an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar automatisch in einen Profivertrag umwandeln wird, bei der Vertragsverlängerung Anfang August wurde dies gleich mit ausgehandelt.

Der ‚kicker‘ liefert nun neue Details. Demnach ist die Anpassung lediglich ein Teil des Deals, der wohl vor allem das Gehalt des Offensivspielers tangieren wird. Gleichzeitig soll sich auch die Vertragslänge ändern. Laut dem Fachmagazin wird sich der aktuell bis 2028 datierte Vertrag „in einen langfristigen umwandeln“.

Der Vorgang ergibt durchaus Sinn, konnte Karl im Sommer als Minderjähriger doch nur maximal einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Offenbar hat der Linksfuß, der von Michael Ballack vertreten wird, seine Zukunft aber noch deutlich länger den Bayern verschrieben.