Kaiserslautern gibt Tachie ab

Richmond Tachie verlässt den 1. FC Kaiserslautern und wechselt zur Ligakonkurrenz. Der 1. FC Magdeburg sichert sich den Zuschlag und holt den 26-jährigen Stürmer auf permanenter Basis. Allerdings wird für Tachie keine Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Richmond ist ein zweitligaerfahrener Spieler, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Wir sind von seiner Qualität überzeugt und glauben, dass er uns ohne eine lange Eingewöhnungszeit in der Restrückrunde weiterhelfen kann“, so Geschäftsführer Sport Otmar Schork.