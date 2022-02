„Vintage-Coutinho“: Gerrard schwärmt nach Galavorstellung

„Wer da nicht gerne zusieht, der sollte aufhören, Fußball zu schauen.“ Ein Satz von Aston Villa-Coach Steven Gerrard, der die Leistung von Philippe Coutinho am gestrigen Mittwochabend auf den Punkt bringt. Der Brasilianer ist nicht nur gut in Birmingham angekommen, er avanciert auch umgehend zum Leistungsträger. Für den Trainer sahen die Zuschauer einen „Vintage-Coutinho“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen Leeds United (3:3) brillierte der Brasilianer und sorgte mit einem Tor und zwei Assists dafür, dass die Defensivschwächen seiner Mannschaft ausgeglichen wurden. Gerrard lobte vor allem die „Vision“ des kreativen Offensivakteurs. Besonders bei den zwei Torvorlagen zeigte Coutinho, was diesbezüglich in ihm steckt. Punktgenau setzte er Jacob Ramsey zweimal in Szene. Solche Attribute fehlten dem Spiel der Villans in der Hinrunde noch nahezu gänzlich.

Was auch dem Beobachter nicht verborgen blieb: Coutinho versprüht Spielfreude. „Er scheint glücklich zu sein, wir haben ihm die Bühne gegeben, um seinen Fußball wieder zu genießen“, fasst Gerrard zusammen. Nun muss der 29-Jährige seine Form konservieren und konstant abrufen – eine Problematik, die den Tempodribbler schon seine gesamte Karriere begleitet.

Medien geizen nicht mit Lob

Die ‚Sport‘ bezeichnet Coutinhos Leistung gegen Leeds als „Explosion“. Für die ‚as‘ ist klar: „Coutinho wird entfesselt“. Die spanischen Medien haben vernommen, dass der Rechtsfuß offenbar aus seiner Lethargie der Jahre in Barcelona befreit wurde.

In England attestiert der ‚Telegraph‘ Coutinho „magische Fähigkeiten“ und der ‚Independent‘ sieht den Techniker alles „überstrahlen“. Mit seiner Performance begeisterte der ehemalige Spieler des FC Liverpool Fans, Medien und Experten gleichermaßen. Es festigt sich immer mehr der Eindruck, dass seine Rückkehr in die Premier League der richtige Karriereschritt war.