DFB-Team startet mit Kantersieg | Trotzdem einmal Note 5

Das spielfreudige DFB-Team legte los wie die Feuerwehr und ging durch Felix Nmecha früh in Führung. Nach rund 20 Minuten ging nach einigen unnötigen Ballverlusten aber ein Bruch durchs deutsche Spiel. Curaçao boten sich große Räume für Konter, einen davon schloss Livano Comenencia erfolgreich ab (21.). Deutschland musste sich kurz schütteln, zog aber durch Tore von Nico Schlotterbeck (38.) und Kai Havertz (45.+3) noch vor der Pause davon.

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Nach dem Seitenwechsel war der Stecker beim Außenseiter gezogen. Mit teils schön herauskombinierten Treffern schraubte Deutschland das Ergebnis nach oben.

Im zweiten Gruppenspiel am Samstag (22 Uhr) gegen die Elfenbeinküste darf das DFB-Team mit mehr Gegenwehr rechnen.

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Torfolge

1:0 Nmecha (6.): Nmecha und Wirtz spielen an der Strafraumkante Doppelpass. Der Dortmunder verwandelt diesen per wunderbarem Schlenzer.

1:1 Comenencia (21.): Einen Angriff des Außenseiters klärt Schlotterbeck gleich zweimal vor die Füße des Gegners. Den Schuss von Comenencia fälscht Kimmich ab, die Kugel rutscht über Neuers Arme ins Netz.

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2:1 Schlotterbeck (38.): Brown bringt eine Ecke von rechts nah ans Tor. Schlotterbeck läuft ein und verlängert das Leder per Kopf ins Netz.

3:1 Havertz (45.+3/Elfmeter): Nach Foul an Nmecha bekommt Deutschland einen Elfmeter, den Havertz unten links verwandelt.

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4:1 Musiala (47.): Kimmich legt den Ball aus halbrechter Position flach in den Lauf von Musiala, der mit einem Kontakt ins lange Ecke verwandelt.

5:1 Brown (68.): Undav setzt clever mit einem Kontakt Brown in Szene, der volley mit dem schwächeren rechten Fuß trifft.

6:1 Undav (78.): Havertz bricht über links durch und bringt den Ball flach vors Tor. Kimmich ist frei, zieht auf, legt quer und Undav schießt den Ball mit Glück über die Linie.

7:1 Havertz (88.): Nach einem starken Ballgewinn von Goretzka schaltet Undav schnell und schickt Havertz auf die Reise. Der Arsenal-Star bleibt cool und chippt den Ball ins Netz.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

64‘ Undav (1) für Musiala

73‘ Goretzka für Nmecha

73‘ Rüdiger für Tah

73‘ Raum für Brown

83‘ Anton für Kimmich