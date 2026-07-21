„Laporte ist einer der wichtigsten Stützen des Vereinsprojekts für die neue Saison. Wir haben großes Vertrauen in seine technischen Fähigkeiten und seinen Erfahrungsschatz, daher haben wir nie in Erwägung gezogen, ihn gehen zu lassen“, gab Mikel González, Sportdirektor von Athletic Bilbao, erst kürzlich über Innenverteidiger Aymeric Laporte (32) zu Protokoll.

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Das Problem für die Basken: Will Laporte weg und zieht ein Klub die Ausstiegsklausel, sind dem spanischen Erstligisten die Hände gebunden. Und ebenjener Fall könnte jetzt eintreten. Die ‚Sport‘ berichtet, dass der FC Barcelona in den kommenden Stunden Kontakt zu Laporte aufnehmen will, um die Möglichkeit eines Transfers abzuklopfen. Laut der spanischen Zeitung liegt die Höhe der Klausel bei knapp unter 15 Millionen Euro.

Bei der Weltmeisterschaft stand der spielerisch so starke Linksfuß für Spanien in allen acht Partien in der Startelf und überzeugte auf ganzer Linie. Die Verantwortlichen des spanischen Meisters trauen Laporte noch einige Jahre auf höchstem Niveau zu und wollen deshalb möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen. Iñigo Martínez (35), der vor drei Jahren ebenfalls mit 32 von Bilbao nach Barcelona gewechselt war und anschließend noch zwei Saisons eine wichtige Rolle spielte, dient als perfektes Vorbild.