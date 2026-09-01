RB Leipzig verpflichtet Marc Guiu (20). Der spanische Mittelstürmer wechselt vom FC Chelsea zu den Sachsen. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 16 bis 17 Millionen Euro nach London. In Leipzig unterschreibt der junge Torjäger einen Vetrag bis 2031.

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Guiu ist spanischer U21-Nationalspieler und kam 2024 von seinem Jugendverein, dem FC Barcelona, zu Chelsea. Die Blues zahlten damals eine Ablöse von sechs Millionen Euro für den Stürmer. Dementsprechend verbuchen sie jetzt einen satten Transfergewinn.

Leipzig-Manager Marcel Schäfer sagt: „Marc passt mit seiner Intensität, seinem hohen Tempo und seiner unglaublichen Einsatzbereitschaft sehr gut zu unserer RB-DNA. Gerade gegen den Ball bringt er eine enorme Energie mit, ist aber auch im Strafraum präsent und hat einen klaren Zug zum Tor. Trotz seiner erst 20 Jahre hat er bereits auf höchstem Niveau und in der Champions League gespielt. […] Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Qualität und Mentalität sofort weiterhelfen kann und gleichzeitig noch großes Entwicklungspotenzial besitzt“

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In der Premier League kam Guiu in der vergangenen Saison auf zehn Einsätze mit insgesamt nur 266 Spielminuten. Seit Dezember 2025 bestritt er nur noch vier Spiele für Chelsea und geriet ins Hintertreffen. Das soll sich in der Bundesliga wieder ändern.