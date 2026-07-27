Gladbach verkündet Konoplya-Diagnose

Gladbach-Neuzugang Yukhym Konoplya (26) muss fürs Erste kürzertreten. Der Rechtsverteidiger hat sich nach Angaben der Borussia am Samstag im Testspiel gegen Rot-Weiss Essen (2:1) einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen. In der Folge wird er den Fohlen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

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Der Bundesligist hatte den Ukrainer (27 Länderspiele) erst in diesem Sommer ablösefrei von Shakhtar Donetsk an Bord geholt. Sportchef Rouven Schröder sagt: „Das tut uns allen wahnsinnig leid für Yukhym. Er hatte hier als Neuzugang einen guten Start, hat viel Energie ins Team gebracht und konnte seine Qualitäten schon im Training zeigen. Aber er ist ein zäher Kerl, hat sich nach der Diagnose sofort kämpferisch gezeigt und arbeitet an seinem Comeback. Selbstverständlich bekommt er hierfür von uns jede Unterstützung.“