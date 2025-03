Alonso: Neues Indiz spricht für Bayer-Verbleib

Die Anzeichen, die auf einen Verbleib von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen über die aktuelle Saison hinaus hindeuten, verdichten sich. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sucht der spanische Trainer aktuell nach einem neuen Haus in Düsseldorf. Derzeit wohnt Alonso mit seiner Frau und seinen drei schulpflichtigen Kindern in einem Mehrfamilienhaus in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Laut der Boulevardzeitung soll nun eine größere Unterkunft in derselben Umgebung her. Bis zum Ende der kommenden Woche soll dem Vernehmen nach die Entscheidung fallen, ob Alonso seinen Vertrag bis 2026 bei Bayer erfüllt oder gar noch einmal verlängert.

Kürzlich hatte der Meistercoach erst erklärt, wie zufrieden er bei der Werkself ist: „Die Stabilität und die Konstanz, das tägliche Arbeiten und die Routinen, sich nicht um andere Dinge kümmern zu müssen, sondern sich auf den Fußball konzentrieren zu können, sind mir sehr wichtig. Solange ich das genießen kann und nicht wegen anderer Dinge kämpfen muss, bin ich glücklich und froh, das weiter tun zu können.“ Neben dem viel zitierten Wohl seiner Familie scheint die Bayer-Entscheidung vor allem von Carlo Ancelottis Zukunft bei Real Madrid abzuhängen. Alonso gilt als designierter Trainer der Königlichen. Dort steht der 65-jährige Italiener jedoch noch bis 2026 unter Vertrag und deutete zuletzt an, dass er sich eine erneute Verlängerung vorstellen könne.