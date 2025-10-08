RB Leipzig: Werner öffnet Werner erneut die Tür

RB Leipzigs Trainer Ole Werner öffnet Timo Werner (29) erneut die Tür, sich weiter für einen Platz im Team zu empfehlen. Wie der Übungsleiter im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät, habe der Stürmer „sicher einen Rückstand, weil er in der Vorbereitung und in der vergangenen Rückrunde wenig gespielt hat. Trotzdem kann auch er seine Rolle durch gute Leistungen verändern“. Zudem betont Ole Werner: „Er gibt seinen Kollegen Tipps, unterstützt sie auf dem Platz und trägt zur guten Stimmung im Team bei.“

Ungeachtet dessen, „dass er bei den Mitspielern anerkannt ist“, hat der ehemalige Nationalspieler sportlich gesehen einen schweren Stand in Leipzig. Mit einem Jahresverdienst von etwa zehn Millionen Euro zählt er zu den absoluten Topverdienern. Kein Wunder, dass die Sachsen einen Verkauf im Winter anpeilen, um Platz auf der Gehaltsliste zu schaffen. Als mögliche Option bietet sich dem Stürmer ein Transfer zum Partnerklub (New York Red Bulls) aus der MLS an. Werner selbst könnte sich auch einen Wechsel innerhalb der Bundesliga vorstellen.