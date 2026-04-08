Lukeba äußert sich zu Wechselgerüchten

Castello Lukeba hat sich zu seiner sportlichen Zukunft bei RB Leipzig geäußert. Angesprochen auf die jüngst aufkeimenden Wechselgerüchte erklärte der 23-jährige Innenverteidiger gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Ich habe noch Zeit und nicht das Gefühl, dass dieses Thema drängt. Ich kenne es, dass es Wechselgerüchte um mich gibt. Aber es wäre nicht gut für mich und nicht fair gegenüber der Mannschaft, wenn ich mich damit jetzt schon auseinandersetzen würde.“

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Seit seinem Wechsel von Olympique Lyon nach Leipzig im Sommer 2023 hat sich Lukeba zum unangefochtenen Stammspieler entwickelt. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit bringt es der robuste Defensivspieler auf 23 Einsätze, 20 davon über die vollen 90 Minuten. Auch aus diesem Grund wird der französische U21-Nationalspieler – dessen Vertrag in Leipzig noch bis 2029 datiert ist – mit verschiedenen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Allen voran der FC Arsenal soll seine Fühler nach dem Linksfuß ausgestreckt haben. Dem ebenfalls interessierten FC Bayern ist er wohl zu teuer. Die Ausstiegsklausel liegt bei 80 Millionen Euro.