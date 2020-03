Weitere Maßnahmen: DFB informiert über Kurzarbeit

Der DFB hat im Zuge der Coronakrise ein Merkblatt mit dem Thema „Kurzarbeit in Vereinen und Verbänden“ veröffentlicht. Damit will der Verband darauf aufmerksam machen, dass den Klubs in Deutschland die Möglichkeit zur Verfügung steht, für ihre Spieler bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit zu beantragen.

Aus der Absage des Spielbetriebes können sich „durchaus Gründe“ für Kurzarbeit ergeben, da die Klubs durch die Absage wirtschaftlich betroffen sind. Bisher ist bekannt, dass Eintracht Braunschweig, der SV Meppen und Carl-Zeiss Jena bereits entsprechende Anträge gestellt haben.