Nach der WM: Ganze DFB-Elf könnte wechseln

Alexander Nübel (29/FC Bayern)

Nach seinen Leihjahren in Monaco und Stuttgart kehrt Nübel auf dem Papier nach München zurück, hat dort aber keinen Platz. Eine aktuelle Transferspur führt zu Besiktas, die Verhandlungen sind offenbar gestartet. Bayern fordert zehn Millionen Euro Ablöse.

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Nathaniel Brown (23/Eintracht Frankfurt)

Der FC Arsenal kommt zu spät um die Ecke: Brown steht unmittelbar vor der Unterschrift beim FC Bayern. 55 Millionen Euro inklusive Boni fließen für den Linksverteidiger an den Main.

Waldemar Anton (29/Borussia Dortmund)

Der BVB bemüht sich um eine Verlängerung mit dem Innenverteidiger, muss sich aber dem Interesse von Manchester United erwehren. Die Engländer denken laut englischen Medien über ein 40-Millionen-Angebot für Anton nach.

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Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund)

Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool können die 50-Millionen-Klausel im Schlotterbeck-Vertrag ziehen. Dieser Passus läuft rund ums WM-Finale am 19. Juli ab. Der Innenverteidiger träumt von den Königlichen, die tatsächlich über einen Vorstoß nachdenken. Erst im April verlängerte Schlotterbeck beim BVB bis 2031.

David Raum (28/RB Leipzig)

Ein Jahr vor Vertragsende beschäftigt sich der Kapitän der Sachsen mit einem Wechsel. Die Premier League reizt Raum. Ex-Trainer Marco Rose erwägt offenbar, den Linksverteidiger zum AFC Bournemouth zu holen. Lose Gerüchte gab es auch schon um Liverpool und Manchester United.

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Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart)

Der Mittelfeld-Stratege hat eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2028 gültigen Vertrag, die ihm der VfB jedoch für zwei Millionen Euro im Ernstfall abkaufen kann. Legt ein Klub aber 50 Millionen auf den Tisch, darf Stiller wohl gehen. Eine konkrete Spur gibt es bislang nicht.

Leon Goretzka (31/FC Bayern)

Der Mittelfeld-Routinier ist ablösefrei auf dem Markt. Lange schien ein Wechsel zum AC Mailand sicher, doch dort wurde nach dem Verpassen der Champions League alles auf den Kopf gestellt. Weitere Spuren führen ebenfalls in die Serie A sowie in die Premier League. Im Winter stand Goretzka vor dem Wechsel zu Atlético Madrid. Die klare Priorität ist ein Verbleib in einer europäischen Topliga, das Interesse von Chicago Fire läuft daher wahrscheinlich ins Leere.

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Felix Nmecha (25/Borussia Dortmund)

Genau wie Schlotterbeck verlängerte auch Nmecha erst im Frühjahr beim BVB. Das neue Arbeitspapier beinhaltet eine 80 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel, die jedoch erst im Sommer 2027 gültig ist. Die Manchester-Riesen City und United sowie Real Madrid beobachten die Lage um den Mittelfeld-Antreiber trotzdem. Die ‚Bild‘ brachte daher ein Mega-Preisschild von 120 Millionen ins Spiel.

Ab welchem Preis sollte der BVB bei Felix Nmecha über einen Verkauf nachdenken? 60-70 Millionen Euro 80-90 Millionen Euro 100-120 Millionen Euro unverkäuflich Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Jamie Leweling (25/VfB Stuttgart)

Der Flügelspieler fühlt sich beim VfB wohl und würde wohl nur einen Wechsel vorantreiben, wenn ein richtiger Topklub anklopft. Danach sieht es bislang nicht aus, doch Leweling hat insbesondere in England einen Markt. Der AFC Bournemouth bot schon im Winter mehr als 40 Millionen Euro, der VfB lehnte aber ab. Genau wie Stiller soll Leweling bestenfalls 50 Millionen einspielen.

Nadiem Amiri (29/Mainz 05)

Die ‚Bild‘ ließ zuletzt aufhorchen: Beim Boulevardblatt hieß es, Amiri sei „bei jedem besseren Angebot sofort weg“. Spuren führten zuletzt nach Saudi-Arabien und zu Galatasaray.

Nick Woltemade (24/Newastle United)

Der 75-Millionen-Stürmer erlebte ein schwieriges Halbjahr in England und zeigte sich zuletzt kämpferisch. Zeichnet sich jedoch keine Besserung hinsichtlich der Einsatzzeiten ab, ist Woltemade angeblich bereit, sich Angebote anzuhören. Interessenten gibt es zur Genüge. Zuletzt wurde er mit den Bundesligisten Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Zudem sollen Atlético Madrid sowie Aston Villa die Situation um Woltemade beobachten. Für sämtliche Interessenten käme aber wohl nur eine Leihe infrage.

Die DFB-Elf der Transfer-Kandidaten