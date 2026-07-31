BVB trifft harte El Mala-Entscheidung – Alternative im Blick

Die Verpflichtung von Said El Mala (19) genießt bei Borussia Dortmund oberste Priorität, gestaltet sich aber auch enorm schwierig. Laut der ‚Bild‘ haben die Verantwortlichen inzwischen beschlossen, die geforderten 50 Millionen Euro „auf keinen Fall“ zu zahlen. Man wolle das aktuelle Angebot noch einmal minimal erhöhen, es „müsste aber eine 4 vorne stehen – nur so kann der Deal noch zustande kommen“, so das Boulevardblatt.

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Sollte der 1. FC Köln dem Vizemeister nicht entgegenkommen, werde Dortmund den Transfer abhaken. Und das, obwohl El Mala den Wechsel an die Strobelallee unbedingt forcieren möchte und bereits mit einem Fünfjahresvertrag gelockt wurde.

Nwaneri erneut Thema

Da der BVB auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler aber nicht alles auf eine Karte setzen will, blicken sich die Verantwortlichen selbstredend nach Alternativen um. Eine solche beobachten die Schwarz-Gelben seit geraumer Zeit beim FC Arsenal. Ethan Nwaneri kam schon in jungen Jahren zu einigen Einsätzen bei den Gunners und ist deshalb bereits länger im Visier des BVB. Wie die ‚Sun‘ jetzt berichtet, ist Dortmund erneut am 19-Jährigen interessiert und hat sich über den Engländer informiert.

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Erst im August des vergangenen Jahres hatte der Rechtsaußen einen bis 2030 gültigen Vertrag unterschrieben, folglich ist vor allem eine Leihe denkbar. Zum Start der Vorbereitung soll sich Nwaneri bei Mikel Arteta beweisen, ehe Arsenal eine Entscheidung über die Zukunft trifft. Sollte der Linksfuß auf den Markt kommen, könnte der BVB also zuschlagen.

Komplizierte Leihe zu OM

In der vergangenen Saison wurde der U19-Nationalspieler in der Rückrunde bei Olympique Marseille geparkt, spielte dort aber nur eine untergeordnete Rolle und kam im Saisonendspurt nicht mehr zum Einsatz. Nwaneri kann nicht nur als Rechtsaußen, sondern auch auf der Zehn und als hängende Spitze agieren.