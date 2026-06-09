Pepi zurück in die Bundesliga?

Satte 16,25 Millionen Euro hatte der FC Augsburg vor fünf Jahren an den FC Dallas gezahlt, um Ricardo Pepi in die Fuggerstadt zu lotsen. Der damals 18-Jährige floppte allerdings komplett.

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Inzwischen zählt der US-Amerikaner zu den begehrtesten Angreifern Europas. Für die PSV Eindhoven erzielte er in 26 Ligaspielen 16 Tore. Eigentlich war der Wechsel zum FC Fulham in diesem Sommer für insgesamt 40 Millionen Euro bereits beschlossen, platzte aber in letzter Sekunde. Somit ist Pepi nach wie vor auf dem Markt.

Welcher Bundesligist ist dran?

Der ‚kicker‘ berichtet jetzt, dass neben den Cottagers auch weitere Klubs aus der Premier League die Fühler nach dem Rechtsfuß ausstrecken. Zudem sei ein Bundesligist, „der eine hohe Ablöse stemmen könnte“, interessiert. Den Namen des Klubs nennt das Fachmagazin nicht.

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Der FCA würde aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung von einem Transfer profitieren und seine Ausgaben für Pepi mehr oder weniger ausgleichen. Die PSV hatte den bayrischen Schwaben immerhin noch elf Millionen Euro überwiesen, durch einen Sommerwechsel kommen voraussichtlich weitere fünf bis sieben Millionen hinzu.