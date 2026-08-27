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Bundesliga

Bundesliga-Duo fragt bei Sildillia an

von Fabian Ley - Quelle: Eindhovens Dagblad
Kil @Maxppp

Zwei Bundesligisten beschäftigten sich zuletzt mit Kiliann Sildillia (24). Laut der niederländischen Zeitung ‚Eindhovens Dagblad‘ zeigten sowohl Werder Bremen als auch der 1. FC Köln Interesse am Rechtsverteidiger von der PSV Eindhoven, der zwischen 2020 und 2025 beim SC Freiburg unter Vertrag gestanden hatte.

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Werder wollte den Franzosen dem Bericht zufolge ausleihen, die PSV habe das Angebot allerdings abgelehnt und strebe im Falle eines Abgangs nur einen Verkauf an. Die Bremer suchen weiter nach Verstärkung für die rechte Abwehrseite, Spuren führen auch zu den beiden Leverkusenern Tim Oermann (22) und Jeanuël Belocian (21).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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