Upamecano offenbart sein Ziel

Dayot Upamecano (27) ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum er sich für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern entschieden hat. „Ich habe das Vertrauen des Vereins gespürt. Wir haben einen super Trainer und eine super Mannschaft. Ich bin hier sehr zufrieden“, sagt der Franzose im Interview mit ‚Sky‘ und verrät seine Mission: „Ich will einfach alles geben für den Verein sowie für die Fans und das Vertrauen zurückzahlen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einem Poker, der sich über Monate gezogen hatte, verkündete der Rekordmeister in der vergangenen Woche die geglückte Verlängerung. Auch Trainer Vincent Kompany hat in Upamecanos Entscheidungsfindung allem Anschein nach eine große Rolle gespielt. „Er ist ein sehr offener Trainer und ist immer bereit für Gespräche. Er macht das gut und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich kann immer zu ihm kommen, wenn ich finde, dass etwas im Training nicht gepasst hat“, so der Innenverteidiger.