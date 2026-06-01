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FT-Exklusiv Bundesliga

WM-Stürmer: Transfer-Duell zwischen Bayern und dem BVB

Borussia Dortmund hat Matias Fernandez-Pardo bereits seit geraumer Zeit im Blick. Der FC Bayern macht seinem Rivalen nun Konkurrenz.

von Lukas Weinstock - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Matias Fernandez-Pardo guckt enttäuscht @Maxppp

Borussia Dortmund beobachtet Matias Fernandez-Pardo schon länger. Vor einigen Wochen soll es zwischen den Parteien sogar eine Kontaktaufnahme gegeben haben. Den BVB erwartet im Werben um den 21-Jährigen jedoch starke Konkurrenz – und eine wohl unlösbare Aufgabe.

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Nach FT-Informationen bekunden neben dem deutschen Vizemeister auch der FC Bayern und der FC Liverpool starkes Interesse an Fernandez-Pardo. Darüber hinaus haben weitere Premier League-Klubs den belgischen Stürmer ins Visier genommen.

XXL-Preisschild

Die Ablöseforderung des OSC Lille, bei dem Fernandez-Pardo noch bis 2029 unter Vertrag steht, hat es in sich. Den Wert des Toptalents taxiert der französische Erstligist auf 70 Millionen Euro. Eine Summe, die für den BVB wohl nicht zu bewerkstelligen ist.

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Doch auch für den deutschen Rekordmeister, der auf der Suche nach einer Alternative für Anthony Gordon (25) nach kostengünstigeren Optionen fahndet, könnte die Forderung zu hoch sein. Gut möglich, dass die finanzstarken Vertreter von der Insel dafür weitere Schritte für eine Verpflichtung des WM-Fahrers einleiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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