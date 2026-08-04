Bundesliga
Heute Durchbruch bei Diomande?
Noch immer ist der Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid nicht in trockenen Tüchern. Gelingt dem spanischen Topklub bald der Durchbruch?
@Maxppp
Real Madrid will den Transfer von Yan Diomande zeitnah über die Ziellinie bringen. Nach Informationen von ‚Sky‘ laufen neue Verhandlungen zwischen den Königlichen und RB Leipzig über einen Wechsel des 19-jährigen Flügelflitzers.
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Dem Bezahlsender zufolge könnten entscheidende Stunden bevorstehen, es komme neue Bewegung in den Poker. Reals klares Ziel sei, dass Diomande so schnell wie möglich den Medizincheck durchführt. Leipzig stellt sich 120 Millionen Euro Ablöse plus Boni vor.
Die Madrilenen wollen vermeiden, dass der ivorische Nationalspieler die Reise zum Trainingslager von Leipzig in Österreich antritt. Diomande fehlt weiterhin krankheitsbedingt im Camp des Bundesligisten.
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