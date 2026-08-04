Heute Durchbruch bei Diomande?

Real Madrid will den Transfer von Yan Diomande zeitnah über die Ziellinie bringen. Nach Informationen von ‚Sky‘ laufen neue Verhandlungen zwischen den Königlichen und RB Leipzig über einen Wechsel des 19-jährigen Flügelflitzers.

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Dem Bezahlsender zufolge könnten entscheidende Stunden bevorstehen, es komme neue Bewegung in den Poker. Reals klares Ziel sei, dass Diomande so schnell wie möglich den Medizincheck durchführt. Leipzig stellt sich 120 Millionen Euro Ablöse plus Boni vor.

Die Madrilenen wollen vermeiden, dass der ivorische Nationalspieler die Reise zum Trainingslager von Leipzig in Österreich antritt. Diomande fehlt weiterhin krankheitsbedingt im Camp des Bundesligisten.