Hoffmann spricht über Bayern & Sunderland

Ron-Thorben Hoffmann verließ den FC Bayern im vergangenen Sommer in Richtung England und schloss sich per Leihe dem AFC Sunderland in der dritten Liga an. Im Interview mit ‚The Athletic‘ sagt Hoffmann, man könne als Torhüter nicht „den Schritt von der U23 des FC Bayern in der dritten deutschen Liga zu einem Champions-League-Spiel vor 80.000 Zuschauern machen.“ Demnach suchte er nach einem anderen Weg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manuel Neuer riet Hoffmann zu einem Wechsel. „Also wir haben darüber gesprochen, was als nächstes gut wäre. Er hat mir gesagt, dass das Spielen das Wichtigste ist“, so der 22-Jährige zum Ratschlag von Bayerns Nummer eins. Hoffmann will gerne dauerhaft bei den Black Cats unterkommen: „Ich will mit dieser Mannschaft aufsteigen und langfristig hier bleiben.“ Sunderland besitzt eine Kaufoption für den Schlussmann, der im laufenden Wettbewerb unangefochtener Stammspieler ist.