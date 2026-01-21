Anfragen für drei Eintracht-Profis

Drei Profis könnten Eintracht Frankfurt im Wintertransferfenster dauerhaft oder vorübergehend verlassen. Laut einem Bericht der ‚FAZ‘ liegen bei den Hessen Anfragen für Mittelfeldstratege Mahmoud Dahoud (30) sowie die beiden Rechtsverteidiger Elias Baum (20) und Aurélio Buta (28) vor.

Für Dahoud, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, gibt es dem Bericht zufolge Angebote aus Südosteuropa und Nordamerika. Die Offerten sollen allerdings deutlich unter der Gehaltsvorstellung des Ex-Dortmunders liegen. Für Baum und Buta haben laut der ‚FAZ‘ Klubs aus der 2. Bundesliga angefragt. Bei Baum käme ein Leihgeschäft infrage. Dauerhaft abgegeben werden könnte Buta, der ebenfalls einen auslaufenden Vertrag besitzt und an dem unter anderem der VfL Bochum Interesse zeigt.