Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Anfragen für drei Eintracht-Profis

von Fabian Ley - Quelle: FAZ
1 min.
Mo Dahoud gibt klare Anweisungen @Maxppp
Qarabağ 3-2 Frankfurt

Drei Profis könnten Eintracht Frankfurt im Wintertransferfenster dauerhaft oder vorübergehend verlassen. Laut einem Bericht der ‚FAZ‘ liegen bei den Hessen Anfragen für Mittelfeldstratege Mahmoud Dahoud (30) sowie die beiden Rechtsverteidiger Elias Baum (20) und Aurélio Buta (28) vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Dahoud, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, gibt es dem Bericht zufolge Angebote aus Südosteuropa und Nordamerika. Die Offerten sollen allerdings deutlich unter der Gehaltsvorstellung des Ex-Dortmunders liegen. Für Baum und Buta haben laut der ‚FAZ‘ Klubs aus der 2. Bundesliga angefragt. Bei Baum käme ein Leihgeschäft infrage. Dauerhaft abgegeben werden könnte Buta, der ebenfalls einen auslaufenden Vertrag besitzt und an dem unter anderem der VfL Bochum Interesse zeigt.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Frankfurt
Bochum
Aurélio Buta
Mahmoud Dahoud
Elias Niklas Baum

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Aurélio Buta Aurélio Buta
Mahmoud Dahoud Mahmoud Dahoud
Elias Niklas Baum Elias Niklas Baum
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert