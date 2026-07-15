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Bundesliga

So plant Köln die El Mala-Nachfolge

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
1 min.
Said El Mala im Training @Maxppp

Der 1. FC Köln bereitetet sich auf einen potenziellen Abgang von Said El Mala (19) vor. Der Bundesligist „beschäftigt sich mit Alternativen“, geht aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervor. Zudem wolle der FC den Außenstürmer nicht Eins-zu-Eins ersetzen, sondern die Nachfolge auf mehrere Schultern verteilen und so die Kaderqualität in der Spitze verbessern.

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Nichtsdestotrotz geht man nach aktuellem Stand der Dinge am Geißbockheim von einem El Mala-Verbleib aus. Der deutsche U21-Nationalspieler steht in der Domstadt ohne Ausstiegsklausel bis 2030 unter Vertrag. Ab einer Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro zeigen sich die Verantwortlichen verkaufsbereit. Auf einen Transfer lauern unter anderem Borussia Dortmund und RB Leipzig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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