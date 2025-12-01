Fortuna: Allofs noch heute weg?

Bei Fortuna Düsseldorf steht Klaus Allofs vor dem Aus. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Vorstand Sport in dieser Woche entlassen wird – voraussichtlich sogar schon heute. Grund dafür sei die anhaltende Misere der Fortuna in der 2. Bundesliga, die intern vor allem auf den schlecht zusammengestellten Kader zurückgeführt werde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag von Allofs läuft im Sommer ohnehin aus, eine Verlängerung galt schon länger als unwahrscheinlich. Während das 1:2 gegen Dynamo Dresden für Allofs wohl das letzte Spiel war, sitzt Trainer Markus Anfang laut dem Boulevardblatt noch fest im Sattel. Er hatte erst Anfang Oktober von Daniel Thioune übernommen, konnte aber bislang noch keine Wende herbeiführen.