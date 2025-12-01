Menü Suche
Fortuna: Allofs noch heute weg?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Klaus Allofs im Porträt @Maxppp

Bei Fortuna Düsseldorf steht Klaus Allofs vor dem Aus. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Vorstand Sport in dieser Woche entlassen wird – voraussichtlich sogar schon heute. Grund dafür sei die anhaltende Misere der Fortuna in der 2. Bundesliga, die intern vor allem auf den schlecht zusammengestellten Kader zurückgeführt werde.

Der Vertrag von Allofs läuft im Sommer ohnehin aus, eine Verlängerung galt schon länger als unwahrscheinlich. Während das 1:2 gegen Dynamo Dresden für Allofs wohl das letzte Spiel war, sitzt Trainer Markus Anfang laut dem Boulevardblatt noch fest im Sattel. Er hatte erst Anfang Oktober von Daniel Thioune übernommen, konnte aber bislang noch keine Wende herbeiführen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
