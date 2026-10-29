FC Bayern: Neue Details zum Mohya-Interesse
Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach zieht nach zuletzt starken Leistungen das Interesse mehrerer Bundesligisten auf sich. Der FC Bayern ist bereits aktiv geworden.
Im Werben um Wael Mohya hat der FC Bayern schon alle Hausaufgaben erledigt. Laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ haben Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bereits das direkte Umfeld des Juwels von Borussia Mönchengladbach kontaktiert.
Dabei habe man alle Informationen zum Vertrag des 17-Jährigen sowie die Modalitäten eines möglichen Wechsels eingeholt. Sollten die Münchner nun Ernst machen im Transfer-Rennen um Mohya, würde man von dieser Vorarbeit sicherlich profitieren.
Derweil sind die Bayern mit ihrem Interesse am Gladbacher Offensivspieler nicht allein. Auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig wurden von ‚Sky‘ bereits mit Mohya in Verbindung gebracht.
Am Niederrhein hofft man parallel, den Vertrag des größten Juwels der Fohlenelf vorzeitig zu verlängern. Druck wolle man sich dabei aber nicht machen, hieß es zuletzt.
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