Ex-Barça-Sportdirektor Alemany zur Ligakonkurrenz?

Mateu Alemany könnte künftig in Konkurrenz zu seinem alten Arbeitgeber FC Barcelona stehen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat Atlético Madrid zum ehemaligen Sportdirektor der Katalanen aufgenommen. Die Rojiblancos sehen in Alemany den geeigneten Kandidaten darin, den Kader innerhalb der Gehaltsobergrenze künftig umzustrukturieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Barcelona hatte der 60-Jährige dahingehend in den zurückliegenden Jahren alle Hände voll zu tun. Anfang September legte Alemany sein Amt jedoch endgültig nieder. Zuvor hatte er mehrfach mit einem Engagement in der Premier League geliebäugelt. Am Ende zerschlug sich ein Engagement bei Aston Villa auf den letzten Metern. Nun könnte es bei Atlético für Alemany weitergehen.