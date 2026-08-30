Ajax holt Amrabat
Ajax Amsterdam sichert sich die Dienste von Sofyan Amrabat (30). Dort unterschreibt der Sechser bis 2028. Zuvor hatte er seinen Vertrag bei Fenerbahce aufgelöst.
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Ajax has reached an agreement with Sofyan Amrabat. The defensive midfielder has signed a contract in Amsterdam that takes immediate effect and runs until June 30, 2028.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2026
Jordi Cruijff: ‘We are delighted to have secured Sofyan’s signature. He is physically strong, technically… pic.twitter.com/b9iSUYkXGb
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