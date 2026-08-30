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Ajax holt Amrabat

Ajax Amsterdam sichert sich die Dienste von Sofyan Amrabat (30). Dort unterschreibt der Sechser bis 2028. Zuvor hatte er seinen Vertrag bei Fenerbahce aufgelöst.

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