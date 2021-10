Neymar: „Lernen uns noch kennen“

Neymar (29) ist mit dem Sommertransfermarkt von Paris St. Germain zufrieden. „PSG hat sich gut verstärkt mit Spielern von großer Qualität, Champions. Es ist schön, sie im Team zu haben. Wenn man so viele gute Spieler zusammenführt, ist es klar, dass man als Favorit gehandelt wird. Aber andere Teams haben sich meiner Meinung nach auch verbessert. Und am Ende entscheidet sowieso, was auf dem Platz passiert“, erklärt der Brasilianer im Interview mit dem brasilianischen YouTuber ‚Fui Clear‘.

Neymar weiß aber auch, dass PSG noch nicht auf dem gewünschten Topniveau angekommen ist: „Wenn wir nicht zusammenhalten, uns nicht anstrengen, nicht für andere mitlaufen, dann wird es schwierig. Wir müssen Solidarität zeigen. Es ist erst ein Monat in der Saison vorbei. Wir lernen uns noch kennen. Wir müssen uns verbessern. Aber wir haben alle nötigen Teile, um eine großartige Saison zu spielen und alle Titel zu gewinnen, die wir gewinnen möchten.“