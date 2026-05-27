Vini-Ersatz: Mourinho will Bundesliga-Star

Nach einer Saison zum Vergessen soll sich bei Real Madrid ab dem Sommer einiges ändern. Dabei helfen soll Trainerikone José Mourinho, der kurz vor einer Rückkehr auf die Bank der Königlichen steht. Die offizielle Bekanntgabe steht noch aus, da die Verhandlung zwischen Real und Benfica Lissabon noch andauern, doch Mourinho ist längst in die Transferplanung involviert.

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Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der künftige Madrid-Trainer dabei einen Bundesligaprofi besonders ins Auge gefasst. Demnach habe der 63-Jährige Yan Diomande von RB Leipzig als einen seiner Wunschspieler hinterlegt haben, um Vinicius Junior (25) zu ersetzen, falls dieser die Königlichen verlässt.

Perfekter Vinicius-Ersatz?

Um den Brasilianer kreisen immer wieder Abgangsgerüchte, Klubs aus dem arabischen Raum sind interessiert. Nach einer titellosen und dafür sehr skandalträchtigen Saison könnten sich die Wege in diesem Sommer nun trennen, der Vertrag läuft 2027 aus. Diomande wiederum hat in seiner ersten Bundesligasaison bei RB komplett eingeschlagen und sich auf die Zettel aller europäischen Topteams gespielt.

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Zuletzt signalisierte der 19-Jährige zwar, dass er trotzdem gerne über den Sommer hinaus in Leipzig bleiben würde. Doch dieses Bekenntnis könnte arg ins Wackeln geraten – immerhin befinden wir uns in einem WM-Jahr. Die neuesten Aussagen des Flügelspielers klangen bereits nicht mehr so eindeutig.

Diomande schwärmt von Real

„RB Leipzig hat meiner Familie sehr geholfen. Sie haben viel für mich getan. Ich bin dankbar, das kann ich zurückgeben, indem ich auf dem Platz helfe. Ich habe es nicht eilig, den Verein zu verlassen. Was als Nächstes passiert, wird später in diesem Sommer entschieden. Die Weltmeisterschaft steht als Nächstes an und danach weiß man nie, was passieren kann.“

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Real gehört ausgerechnet zu den beiden Teams, von denen Diomande unlängst geschwärmt hatte. Und: Laut ‚Sport Bild‘ will RB mit seinem Yougster zwar verlängern und ihn eigentlich frühestens 2027 abgeben, doch unverkäuflich ist er nicht: „Ab einer gewissen Höhe muss Leipzig verkaufen. Die wird aber näher an 150 als an 100 Millionen Euro liegen. Mit einer starken WM wird ein solches Szenario realistischer.“ Und bei einem Vini-Abgang wäre genug Kapital bei Real vorhanden.