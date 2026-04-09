Goretzka erreicht Traum-Angebot

Der AC Mailand drückt bei Leon Goretzka aufs Gaspedal. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, locken die Italiener den deutschen Nationalspieler mit einem besonderen Modell. Demnach hat Milan dem 31-Jährigen einen Dreijahresvertrag in Aussicht gestellt.

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Solch lange Arbeitspapiere sind für Spieler dieser Altersklasse aufgrund von Fragezeichen bei der körperlichen Belastbarkeit eine Seltenheit. Milans Kalkül: Andere Interessenten können und wollen Goretzka keine derart lange Planungssicherheit bieten, sodass der AC im Poker einen entscheidenden Vorteil hat.

Und auch die Geldfrage würde mit diesem Modell womöglich einen Tick einfacher. Goretzka stellt sich dem Vernehmen nach sieben Millionen Euro pro Saison vor. Milan bietet fünf Millionen – was über drei Jahre aber 15 Millionen insgesamt ergäbe und somit sogar eine Million mehr, als ein mit sieben Millionen pro Saison dotierter Zweijahresvertrag.

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Der Interessentenkreis für Goretzka

Weiter heißt es bei der ‚Gazzetta dello Sport‘, dass eine schnelle Entscheidung fallen könnte. Klar ist aber auch: Goretzka ist gerade mit dem Kopf voll beim FC Bayern, sagte erst kürzlich: „Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir dieses Jahr alles gewinnen können.“

Im Sommer ist er dann mit Vertragsablauf ablösefrei zu haben. Neben Milan gibt es zahlreiche weitere Interessenten, darunter der FC Arsenal, Juventus Turin, Inter Mailand, die SSC Neapel, Fenerbahce und Atlético Madrid. Dem Vernehmen nach reizt Goretzka eigentlich die Premier League am meisten.