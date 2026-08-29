Asllani vollzieht Inter-Abschied

Kristjan Asllani kehrt Inter Mailand den Rücken. Für den 24-jährigen Mittelfeldspieler geht es per Leihe in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Al Jazira. Der Klub aus Abu Dhabi sichert sich Berichten zufolge eine Kaufoption über fünf Millionen Euro, die bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen verpflichtend greift.

Unter der Anzeige geht's weiter

Our new No. 23



The #PrideOfAbuDhabi signs the Albanian National Team midfielder Kristjan Asllani on a loan deal from Inter Milan#AlJaziraClub pic.twitter.com/MFB8dNJQDv — Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) August 29, 2026

Asllani war 2023 nach vorheriger Leihe fest für rund 15 Millionen Euro vom FC Empoli zu Inter gewechselt. In der vergangenen Saison parkten die Mailänder den 42-fachen albanischen Nationalspieler in der Hinrunde beim FC Turin und in der Rückrunde bei Besiktas, nun erfolgt der nächste Abschied.