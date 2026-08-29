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Offiziell Serie A

Asllani vollzieht Inter-Abschied

von Fabian Ley
1 min.
Kristjan Asllani für Albanien gegen Polens Oskar Pietuszewski @Maxppp

Kristjan Asllani kehrt Inter Mailand den Rücken. Für den 24-jährigen Mittelfeldspieler geht es per Leihe in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Al Jazira. Der Klub aus Abu Dhabi sichert sich Berichten zufolge eine Kaufoption über fünf Millionen Euro, die bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen verpflichtend greift.

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Asllani war 2023 nach vorheriger Leihe fest für rund 15 Millionen Euro vom FC Empoli zu Inter gewechselt. In der vergangenen Saison parkten die Mailänder den 42-fachen albanischen Nationalspieler in der Hinrunde beim FC Turin und in der Rückrunde bei Besiktas, nun erfolgt der nächste Abschied.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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