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La Liga

Real: Schlimme Valverde-Befürchtungen bestätigt

von Remo Schatz - Quelle: realmadrid.com
Federico Valverde im Trikot von Real Madrid @Maxppp

Real Madrid wird wochenlang auf Fede Valverde (28) verzichten müssen. Wie die Königlichen offiziell bestätigen, wurde beim Mannschaftskapitän „eine Verstauchung dritten Grades am linken Knöchel diagnostiziert“.

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Der dritte Grad ist die schwerwiegendste Form der Knöchelverstauchung. Dabei sind ein oder mehrere Bänder vollständig gerissen. Der Uruguayer wurde im Madrid-Derby gegen Atlético (1:2) von Kang-in Lee gefoult, der Südkoreaner sah dafür keine Verwarnung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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