Milan: Amorim-Wunschspieler am Haken

Mario Gila könnte Lazio Rom in diesem Sommer verlassen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, treibt der AC Mailand die Verpflichtung des 25-jährigen Innenverteidigers voran. Demnach soll sich der neue Trainer Rúben Amorim bereits persönlich mit dem Spanier über eine gemeinsame Zukunft bei den Rossoneri ausgetauscht haben.

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Zwischen den Vereinen laufen die Verhandlungen dem Bericht zufolge auf Hochtouren. Milan bietet aktuell 22 Millionen Euro Ablöse für Amorims Wunschspieler, während Lazio noch auf eine höhere Summe hofft. Mit dem Spieler sei bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt worden. Gila steht seit 2022 bei den Biancocelesti unter Vertrag und absolvierte bislang 120 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub.