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Bundesliga

Drei Schalker sollen weg

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Finn Porath (l.) und Anton Donkor schauen beim Training zu @Maxppp

Der FC Schalke 04 hofft, im Winter drei Profis von der Gehaltsliste streichen zu können. Im ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘ wird berichtet, dass der formschwache Bundesligist gerne Außenbahnspieler Finn Porath (29), Linksverteidiger Anton Donkor (28) und Mittelfeldtalent Max Grüger (21) loswerden möchte.

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Das Trio spielt im Profiteam schon länger keine Rolle mehr und kam in dieser Saison bislang lediglich für die U23 in der Regionalliga West zum Einsatz. Die Arbeitspapiere von Porath und Donkor laufen im Sommer aus, Grüger ist vertraglich noch bis 2028 gebunden. Zuletzt sickerte durch, dass die Go Ahead Eagles Deventer und der KVC Westerlo bei Donkor angefragt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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