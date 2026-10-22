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Bundesliga

Bayern verkündet überraschende Díaz-Diagnose

von Dominik Schneider - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Luis Diaz in FC Bayern Aufwärmklamotten 2627 @Maxppp

Obwohl alle Beteiligten am späten Mittwoch vorsichtig Entwarnung gaben, muss der FC Bayern wohl doch länger auf Luis Díaz verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilt, zog sich der 29-jährige Kolumbianer im Champions League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) „einen kleinen Muskelbündelriss an der linken Oberschenkelrückseite“ zu. Laut ‚Sky‘ rechnet Bayern mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen.

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Die genaue Ausfallzeit gibt der Tabellenführer offiziell nicht bekannt. Allerdings heißt es, der Linksaußen werde „damit vorerst ausfallen“. Díaz kam etwas schleppend in die Saison, verbesserte in den zurückliegenden Partien aber stetig seine Form. Gegen RB Leipzig (6:1) am vergangenen Wochenende avancierte er mit drei Treffern und einem Assist zum FT-Spieler des Spieltags.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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