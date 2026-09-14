BVB: Kommt der neue Jude Bellingham?

Mit Jobe Bellingham hat Borussia Dortmund im vergangenen Sommer bereits den kleinen Bruder von Jude an Bord geholt. In England sorgt derzeit ein 18-jähriges Talent für Furore, das auch von der Spielanlage an die frühere BVB- und heutige Real-Sensation erinnert.

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Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, beschäftigt sich die Borussia konkret mit Louis Page von Leicester City. Am vergangenen Wochenende soll der Vizemeister seine Scouts in das beschauliche Stockport bei Manchester beordert haben, um den jungen Mittelfeldlenker zu beobachten, den das Onlineportal als „neuen Jude Bellingham“ bezeichnet.

Beim 4:3-Erfolg der Foxes bei Stockport County sahen die Spielbeobachter neben einer packenden Drittliga-Partie auch einen Page in Galaform. Sowohl den ersten als auch den spielentscheidenden letzten Treffer legte der hochveranlagte Sechser auf.

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Favorit auf den Zuschlag ist der BVB aber aktuell nicht. Manchester United soll sich seit geraumer Zeit mit dem dreifachen U19-Nationalspieler beschäftigen und arbeitete bereits im Sommer an dessen Verpflichtung, die Leicester allerdings noch abblocken konnte. Entsprechend waren am Samstag auch United-Scouts im Edgeley Park zugegen.