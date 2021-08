Messis Barça-Aus: PSG nimmt Gespräche auf

Was bei dem ein oder anderen Fußballfan auch am nächsten Morgen noch Ungläubigkeit hervorruft, hat Paris St. Germain umgehend in Aktionismus versetzt. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Franzosen die Gespräche mit Lionel Messi (34) nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Trennung vom FC Barcelona wieder in Gang gesetzt.

Das Ziel: Messi als Flaggschiff soll PSG zu neuen Sphären und insbesondere zum so sehnlich erwünschten Champions League-Titel führen. Dabei hatte sich der Scheichklub noch vor einigen Monaten einen Korb beim Argentinier eingehandelt. Denn eigentlich hegte Messi die Absicht, bei Barça zu bleiben. Doch diverse Irritationen in den Verhandlungen führten letztlich zur kaum für möglich gehaltenen Trennung.

Update (7:46 Uhr): Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato hat Messi sogar schon einen unterschriftsreifen Vertrag von PSG vorliegen.

